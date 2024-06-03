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Вратарь Медведев: официально я не ушел из "Ростова". Если поступит предложение от клуба, то с удовольствием рассмотрю

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Голкипер "Ростова" Никита Медведев заявил, что готов остаться в клубе, контракт 29-летнего игрока истекает 30 июня.
Фото: ФК "Ростов"
"Я официально не ушел из "Ростова", у меня еще не закончился контракт. Покидаю ли я команду? Не знаю пока. Если от "Ростова" поступит предложение, то с удовольствием его рассмотрю", - сказал футболист.

Никита Медведев в прошедшем сезоне провел за "Ростов" 17 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 21 мяч, в трех сыграл на ноль. Ростовский клуб занял седьмое место в Российской Премьер-Лиге, набрав 43 очка. По данным портала Transfermarkt стоимость голкипера составляет 400 тысяч евро.

В "Ростове" официально попрощались с голкипером Сергеем Песьяковым. По информации источника, клуб составил шорт-лист из трех голкиперов для потенциального трансфера.

Источник: "Евро-Футбол"

Никита Медведев Ростов
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