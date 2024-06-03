"Я официально не ушел из "Ростова", у меня еще не закончился контракт. Покидаю ли я команду? Не знаю пока. Если от "Ростова" поступит предложение, то с удовольствием его рассмотрю", - сказал футболист.
Никита Медведев в прошедшем сезоне провел за "Ростов" 17 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 21 мяч, в трех сыграл на ноль. Ростовский клуб занял седьмое место в Российской Премьер-Лиге, набрав 43 очка. По данным портала Transfermarkt стоимость голкипера составляет 400 тысяч евро.
В "Ростове" официально попрощались с голкипером Сергеем Песьяковым. По информации источника, клуб составил шорт-лист из трех голкиперов для потенциального трансфера.
Источник: "Евро-Футбол"
Вратарь Медведев: официально я не ушел из "Ростова". Если поступит предложение от клуба, то с удовольствием рассмотрю
Голкипер "Ростова" Никита Медведев заявил, что готов остаться в клубе, контракт 29-летнего игрока истекает 30 июня.
Фото: ФК "Ростов"