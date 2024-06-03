"Если он принял данное решение, то видит потенциал сборной Казахстана. Он всегда анализирует и взвешенно подходит к выбору нового места работы. Просто так бы он на это не пошёл. К сожалению, у нас оказался не востребован. Теперь будет помогать дружественной стране", - сказал Юран.
Накануне стало известно, что Станислав Черчесов стал новым главным тренером сборной Казахстана. Он сменил на тренерском мостике другого российского тренера Магомеда Адиева, который руководил национальной командой и при этом оставаясь наставником грозненского "Ахмата".
До назначения в сборную Казахстана Станислав Черчесов работал главным тренером венгерского "Ференцварош", который привел к чемпионству. Ранее специалист руководил польской "Легией", московскими "Динамо" и "Спартаком", был главным тренером сборной России во время домашнего чемпионата мира в 2018 году.
Источник: "Советский спорт"
Юран - о Черчесове в Казахстане: у нас оказался не востребован, теперь будет помогать дружественной стране
Бывший тренер "Пари НН" Сергей Юран прокомментировал назначение Станислава Черчесова на пост главного тренера сборной Казахстана.
Фото: РФС