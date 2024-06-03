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Селюк: Игнашевич – это "армеец", потом и кровью которого пропитан весь стадион. Я бы доверил ему команду

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Футбольный агент Дмитрий Селюк оценил потенциальное назначение Сергея Игнашевича на пост главного тренера ЦСКА после увольнения Владимира Федотова.
Фото: ФК "Балтика"
"Возьмите Семака и "Зенит": они ведь тоже где-то рисковали, назначая его на первый сезон. Это то, что я советую сделать ЦСКА с Игнашевичем. Игнашевич – это "армеец", потом и кровью которого пропитан весь стадион. Я бы доверил ему команду. Федотов и шестое место – это позор", - сказал Селюк.

Сегодня, 3 июня, ЦСКА объявил об отставке Владимира Федотова, решение принималось с учетом результатов команды в минувшем сезоне, утончил генеральный директор клуба Роман Бабаев. Чемпионат "армейцы" завершили на шестом месте, наиграв на 48 очков, а также вылетели из Кубка России от "Зенита" (1:1, 5:4 пен), остановившись в шаге от суперфинала. Под руководством Федотова "красно-синие" завоевали серебряные медали РПЛ и стали обладателями Кубка России в сезоне 2022/23.

Сергей Игнашевич накануне заявил о своем уходе из "Балтики" после поражения в суперфинале Кубка страны. Калининградцы проиграли петербуржскому "Зениту" со счетом 2:1. В чемпионате России клуб занял 15-е место с 26-ю набранными очками и вылетел в Первую лигу.

По информации журналиста Ивана Карпова, армейский клуб не планирует назначать Игнашевича главным тренером. Вместо этого в клубе рассматривают другие кандидатуры.

Источник: Metaratings

Сергей Игнашевич Дмитрий Селюк ЦСКА Владимир Федотов
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