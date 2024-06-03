Как утверждает "СЭ", экс-игрок "Ливерпуля", а ныне тренер Альберт Риера мог возглавить московский "Спартак". Сообщается, что 42-летний испанский специалист был альтернативой Деяну Станковичу на пост главного тренера.
Напомним, "красно-белые" объявили о назначении Станковича 16 мая.
Риера, который с 2009 года женат на россиянке и говорит по-русски, возглавляет французский "Бордо" с осени 2023 года. Под его руководством команда в этом сезоне заняла итоговую 12-ю строчку в турнирной таблице Лиги 2.
"СЭ": бывший футболист "Ливерпуля" Риера мог стать главным тренером "Спартака"
Испанец Альберт Риера мог возглавить московский "Спартак".
Фото: Getty Images