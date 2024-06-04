- Что касается перехода Тюкавина, то рудименты очень тяжело отмирают. Нам в голову вбивали, что нужно обязательно уезжать. От этого стереотипа очень тяжело избавиться. То, что вбили в голову, то и бурлит в сознании. Уезжать, конечно, можно, но в топ-клубы, которые реально за что-то борются в еврокубках, в своих чемпионатах, - передаёт слова Червиченко Metaratings.ru.
21-летний форвард московского "Динамо" Константин Тюкавин в прошедшем сезоне вошёл в топ-3 бомбардиров Российской премьер-лиги, забив 15 голов. По итогам чемпионата-2023/2024 Тюкавин был признан лигой его лучшим нападающим.
В августе 2023 года из московского "Динамо" в испанский "Реал Сосьедад" перешёл 21-летний атакующий полузащитник Арсен Захарян. В 40 матчах во всех турнирах за баскский клуб футболист сборной России забил 1 гол и выполнил 2 результативных передачи.
Червиченко: нам в голову вбивали, что нужно обязательно уезжать. От этого стереотипа тяжело избавиться
Экс-президент "Спартака" Андрей Червиченко отреагировал на вопрос о возможном отъезде в зарубежный клуб нападающего московского "Динамо" Константина Тюкавина.
Фото: Sportbox