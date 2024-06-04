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Вратарь "Ростова" Медведев: провёл год после тяжелейшей травмы, очень рад, что остался в футболе

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Голкипер "Ростова" Никита Медведев рассказал, как оценивает для себя прошедший сезон-2023/2024.
Фото: ФК "Ростов"
- Хорошо. Провёл его после тяжелейшей травмы. Я не знаю ни одного игрока, как минимум в РПЛ, у кого бы была такая проблема. Очень тяжёлая травма, после которой восстанавливаются почти год. Очень рад, что остался в футболе. Получилось вернуться, сыграл достаточное количество матчей. Считаю, что сыграл их хорошо. Для себя оцениваю положительно, - передаёт слова Медведева "РБ Спорт".

29-летний вратарь Никита Медведев в июле 2022 года вернулся в "Ростов", за который уже выступал ранее, из казанского "Рубина". В сезоне-2022/2023 голкипер не провёл ни одного матча в Российской премьер-лиге, дважды сыграв в Кубке России (без пропущенных мячей) и один раз за молодёжную команду, во второй кубковой игре Медведев получил тяжёлую травму.

В сезоне-2023/2024 на счету Никиты 17 матчей за "Ростов" во всех турнирах (из них 8 в РПЛ) с 21 пропущенным голом, 3 игры вратарь завершил "всухую".

Ростов Никита Медведев
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