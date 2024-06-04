- Состояние у команды ужасное. Но сейчас надо отдохнуть, забыть, что происходило, и начать всё по новой. Это жизнь, иногда получается, иногда нет, надо быстро адаптироваться. Я хочу помогать клубу вне зависимости от того, где он выступает. Навсегда с "Балтикой", - передаёт слова Остоича РИА Новости.
34-летний сербский центральный защитник Иван Остоич выступает за калининградскую "Балтику" с июля 2021 года, срок действия его нынешнего контракта истекает в июне 2024 года. В сезоне-2023/2024 на его счету 21 матч за клуб во всех турнирах и 1 результативный пас.
По итогам сезона-2023/2024 "Балтика" выбыла из Российской премьер-лиги в Первую лигу, где действует лимит на легионеров "не более 4 в заявке на сезон".
Остоич: я хочу помогать клубу вне зависимости от того, где он выступает. Навсегда с "Балтикой"
Сербский центральный защитник "Балтики" Иван Остоич высказался о состоянии команды и своих дальнейших карьерных планах.
Фото: ФК "Балтика"