- После победы в Кубке России, конечно, есть эмоции. От побед невозможно устать, тем более когда они достаются так тяжело. Сколько у нас было матчей, когда мы проигрывали по ходу - всё складывалось против нас. Засчитанные и незасчитанные мячи… Команда старается показывать игру. Думаю, что победа над "Балтикой" трудовая. Она понравилась нам и нашим болельщикам, - передаёт слова Семака "Чемпионат".
"Зенит" из Санкт-Петербурга в сезоне-2023/2024 стал обладателем Кубка России, впервые в клубной истории выиграв по ходу сезона все три национальных турнира - ранее сине-бело-голубые выиграли Суперкубок страны и в шестой раз подряд оформили чемпионское звание в чемпионате.
В Суперфинале Кубка России "Зенит" победил калининградскую "Балтику" (2:1), уступая в счёте до 81-й минуты с незасчитанным голом. Победный мяч, принесший трофей, петербуржцы забили на 90+5-й минуте встречи.
Сергей Семак возглавил "Зенит" в мае 2018 года, за 6 полных сезонов под его руководством сине-бело-голубые завоевали 12 трофеев - 6 национальных чемпионств, 2 Кубка России и 4 Суперкубка страны.
Наставник "Зенита" Семак: от побед невозможно устать, тем более когда они достаются так тяжело
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак прокомментировал победу своей команды в Кубке России.
Фото: ФК "Зенит"