"Данила провёл качественный период в "Балтике", здорово себя проявил, хотя и не удалось сохранить команду в РПЛ. Интерес к нему присутствует от разных клубов. "Краснодар" - хороший клуб. Но больше пока сказать нечего", - приводит слова агентства InFootball "Чемпионат".
В завершившемся сезоне Данила Козлов провёл 15 матчей за калининградскую "Балтику" и отметился тремя забитыми мячами и пятью результативными передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 19-летнего игрока в 300 тысяч евро, контракт полузащитника с клубом рассчитан до лета 2028 года. Ранее в СМИ появилась информация, что Козлов может перейти в "Краснодар".
По итогам сезона-2023/2024 калининградский клуб занял 15-е место в турнирной таблице российского чемпионата и вылетел из РПЛ в Первую лигу. "Балтика" стала финалистом Кубка России, уступив в Суперфинале турнира петербургскому "Зениту" со счётом 1:2 - в том матче Козлов отметился голевой передачей.
Представитель полузащитника "Балтики" Козлова высказался об интересе "Краснодара" к игроку
В агентстве InFootball, клиентом которого является полузащитник "Балтики" Данила Козлов, высказались о будущем игрока.
Фото: ФК "Балтика"