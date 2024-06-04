- Сафонов ничего не говорил о переходе в "ПСЖ". Если это произойдёт, то это будет очень круто. Дай бог, чтобы трансфер состоялся, - передаёт слова Вахании "Чемпионат".
Ранее в российских СМИ и социальных сетях зарубежных инсайдеров появилась информация, что 25-летний голкипер "Краснодара" и сборной России Матвей Сафонов подписал контракт с французским "Пари Сен-Жермен". Как сообщалось, срок действия соглашения между Сафоновым и "ПСЖ" составит 5 лет, при этом "быки" получат 20 миллионов евро трансферной компенсации.
Защитник сборной России Вахания: Сафонов ничего не говорил о переходе в "ПСЖ"
Правый защитник "Ростова" и сборной России Илья Вахания ответил на вопрос о возможном трансфере вратаря "Краснодара" и национальной команды Матвея Сафонова во французский "ПСЖ".
Фото: РФС