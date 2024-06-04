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Защитник сборной России Вахания: Сафонов ничего не говорил о переходе в "ПСЖ"

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Правый защитник "Ростова" и сборной России Илья Вахания ответил на вопрос о возможном трансфере вратаря "Краснодара" и национальной команды Матвея Сафонова во французский "ПСЖ".
Фото: РФС
- Сафонов ничего не говорил о переходе в "ПСЖ". Если это произойдёт, то это будет очень круто. Дай бог, чтобы трансфер состоялся, - передаёт слова Вахании "Чемпионат".

Ранее в российских СМИ и социальных сетях зарубежных инсайдеров появилась информация, что 25-летний голкипер "Краснодара" и сборной России Матвей Сафонов подписал контракт с французским "Пари Сен-Жермен". Как сообщалось, срок действия соглашения между Сафоновым и "ПСЖ" составит 5 лет, при этом "быки" получат 20 миллионов евро трансферной компенсации.

Сборная России Лига 1 Краснодар Ростов ПСЖ Матвей Сафонов Илья Вахания Российские трансферы
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