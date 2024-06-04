Матчи Скрыть

Товарищеские матчи. Сборные

Словения
1 - 0 1 0
Армения1 тайм
Швейцария
21:15
ЭстонияНе начат
Румыния
21:30
БолгарияНе начат
Австрия
21:45
СербияНе начат
Ирландия
21:45
ВенгрияНе начат
Португалия
21:45
ФинляндияНе начат
Италия
22:00
ТурцияНе начат

Агент Тюкавина: Костя поинтереснее Терёхина будет, похож на Стрельцова

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Алексей Сафонов, агент нападающего "Динамо" Константина Тюкавина, сравнил футболиста с известным советским нападающим Эдуардом Стрельцовым.
Фото: ФК "Динамо"
"Я думаю, что Костя поинтереснее Терёхина будет. Похож на Стрельцова, но если прям напоминает, то назову Кокорина в его лучшие годы", - сказал Алексей Сафонов.

В завершившемся сезоне Константин Тюкавин провел за "Динамо" 38 матчей, в которых забил 17 голов во всех турнирах и сделал 10 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 21-летнего игрока в 12 миллионов евро. Зимой нападающий продлил контракт с клубом до конца сезона-2027/2028. Ранее сообщалось, что игроком интересуется лиссабонская "Бенфика" и мадридский "Атлетико".

Источник: Metaratings

Константин Тюкавин Динамо
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится