"Я думаю, что Костя поинтереснее Терёхина будет. Похож на Стрельцова, но если прям напоминает, то назову Кокорина в его лучшие годы", - сказал Алексей Сафонов.
В завершившемся сезоне Константин Тюкавин провел за "Динамо" 38 матчей, в которых забил 17 голов во всех турнирах и сделал 10 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 21-летнего игрока в 12 миллионов евро. Зимой нападающий продлил контракт с клубом до конца сезона-2027/2028. Ранее сообщалось, что игроком интересуется лиссабонская "Бенфика" и мадридский "Атлетико".
Источник: Metaratings
Агент Тюкавина: Костя поинтереснее Терёхина будет, похож на Стрельцова
Алексей Сафонов, агент нападающего "Динамо" Константина Тюкавина, сравнил футболиста с известным советским нападающим Эдуардом Стрельцовым.
Фото: ФК "Динамо"