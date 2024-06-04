"Николич знает, какие условия в российских клубах. Говорят, что он играет в основном от обороны, но все меняется. Может, с Николичем ЦСКА перестанет пропускать голы в концовках. Насколько я знаю от ребят из "Локомотива", все футболисты отзывались о Николиче хорошо, даже те, кто сидел в запасе", - сказал Чанов.
Руководство армейского клуба объявило, что новым главным тренером в следующем сезоне станет сербский специалист Марко Николич. Ранее он уже работал в Российской Премьер-Лиге - возглавлял московский "Локомотив" в сезоне 2020/21.
Накануне стало известно об увольнении Владимира Федотова с поста главного тренера. Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев, комментируя отставку, уточнил, что решение принималось с учетом результатов команды. В минувшем сезоне "армейцы" заняли шестое место, набрав 48 очков, а в Кубке России вылетели в шаге от суперфинала, проиграв "Зениту" (1:1, 5:4 пен.). Федотов возглавил ЦСКА в 2022 году, под его руководством "красно-синие" завоевали серебряные медали чемпионата и выиграли Кубок страны.
Источник: "РБ Спорт"
Чанов: может, с Николичем ЦСКА перестанет пропускать голы в концовках
Бывший тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов прокомментировал назначение Марко Николича на пост главного тренера "армейцев".
Фото: РИА Новости