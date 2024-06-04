"Трансферные слухи не комментируем. Трансферная работа началась. Все будете узнавать вовремя. У нас был и Дзюба, и Быстров возвращался из "Спартака". У нас запретов нет (улыбается)", - заявил Медведев.
Журналист Иван Карпов сообщил, что петербуржский клуб заинтересован в трансфере 27-летнего форварда. По данным источника, "Спартак" может рассмотреть предложения, начиная от 20-22 миллионов евро. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 7,5 миллиона евро. По информации РБК, представители "Зенита" уже контактировали с агентом Соболева, но к самому руководству "красно-белых" пока не обращались.
Александр Соболев в минувшем сезоне сыграл 34 матча за "Спартак", в которых отличился десятью забитыми мячами и девятью голевыми передачами. Московский клуб набрал 50 очков и занял пятое место в Российской Премьер-Лиге.
Источник: "Спорт-Экспресс"
Медведев - о слухах по переходу Соболева в "Зенит": запретов нет, у нас был Дзюба
Председатель правления "Зенита" Александр Медведев прокомментировал новости о том, что петербуржцы заинтересованы в подписании нападающего "Спартака" Александра Соболева.
Фото: ФК "Спартак"