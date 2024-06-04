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Глушаков: если вернусь в РПЛ, то это будет мой год

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Экс-игрок "Спартака" Денис Глушаков считает, что в случаев возвращения в РПЛ сможет показать высокий уровень игры.
Фото: ФК "Урарту"
"Что покажу в случае возвращения в РПЛ? Я покажу голы. Не знаю почему, но это должен быть мой год, если буду в РПЛ. Есть одно событие...", - цитирует Глушакова "СЭ".

Денис Глушаков объявил об уходе из армянского "Урарту" - в завершившемся сезоне полузащитник провёл двенадцать матчей и отметился одной голевой передачей. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 37-летнего игрока в 200 тысяч евро.

Напомним, что ранее полузащитник выступал за московский "Спартак", подмосковные "Химки", московский "Локомотив", грозненский "Ахмат", "Пари НН" и костромской "Спартак".

Денис Глушаков
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