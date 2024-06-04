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Агент Сафонов: "Зенит" предлагал за Тюкавина 20 миллионов евро

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Футбольный агент Алексей Сафонов, представляющий интересы нападающего "Динамо" Константина Тюкавина, рассказал, что "Зенит" предлагал за игрока 20 миллионов евро.
Фото: ФК "Динамо"
"Главный трансфер в РПЛ за последний год? Однозначно, что это продление Тюкавина в Динамо. "Зенит" нам тогда предложил 20 млн евро, а он сейчас даёт результат в "Динамо", - цитирует Сафонова Metaratings.

В завершившемся сезоне Константин Тюкавин провёл 38 матчей за московское "Динамо" и отметился семнадцатью забитыми мячами и десятью результативными передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 21-летнего игрока в 16 миллионов евро, в зимнее трансферное окно форвард продлил контракт с клубом до конца сезона-2027/2028.

По итогам сезона-2023/2024 команда Марцела Лички заняла третье место в турнирной таблице российского чемпионата, набрав 56 очков в 30-ти встречах.

Динамо Константин Тюкавин Зенит
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