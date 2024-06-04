"Останусь ли я в "Зените"? Посмотрим, сейчас будем общаться. Конечно, хотелось бы остаться. Хочу продолжать играть за один из лучших клубов нашей страны. Надеюсь, что так и будет", - цитирует Ерохина "СЭ".
В завершившемся сезоне Александр Ерохин провёл 27 матчей за петербургский "Зенит" и отметился одним забитым мячом и тремя результативными передачами. Рыночная стоимость игрока, согласно данным интернет-портала Transfermarkt, составляет 400 тысяч евро, контракт 34-летнего игрока с клубом истекает этим летом.
По итогам сезона-2023/2024 команда Сергея Семака стала чемпионом России в шестой раз кряду. Также сине-бело-голубые одержали победу над калининградской "Балтикой" (2:1) в Суперфинале Кубка России и завоевали Кубок страны.
Полузащитник "Зенита" Ерохин: хочу продолжать играть за один из лучших клубов нашей страны
Полузащитник "Зенита" Александр Ерохин заявил, что хочет остаться в петербургском клубе.
Фото: ФК "Зенит"