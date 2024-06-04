"Тюкавин может играть в любом топовом европейском чемпионате. Это хороший, молодой и перспективный игрок. На мой взгляд, это могла бы быть Испания, Италия, Франция. Эти чемпионаты могли бы ему подойти", - цитирует Барбозу "Матч ТВ".
В завершившемся сезоне Константин Тюкавин провёл 38 матчей за московское "Динамо" и отметился семнадцатью забитыми мячами и десятью результативными передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 21-летнего игрока в 16 миллионов евро, в зимнее трансферное окно форвард продлил контракт с клубом до конца сезона-2027/2028.
По итогам сезона-2023/2024 команда Марцела Лички заняла третье место в турнирной таблице российского чемпионата, набрав 56 очков в 30-ти встречах. В заключительном туре РПЛ бело-голубые уступили на выезде "Краснодару" со счётом 0:1.
Агент Барбоза: Тюкавин может играть в любом топовом европейском чемпионате
Футбольный агент Пауло Барбоза высказался о перспективах нападающего "Динамо" Константина Тюкавина.
Фото: ФК "Динамо"