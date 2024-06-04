Матчи Скрыть

Товарищеские матчи. Сборные

Словения
2 - 1 2 1
АрменияЗавершен
Швейцария
4 - 0 4 0
ЭстонияЗавершен
Румыния
0 - 0 0 0
БолгарияЗавершен
Австрия
2 - 1 2 1
СербияЗавершен
Португалия
4 - 2 4 2
ФинляндияЗавершен
Ирландия
2 - 1 2 1
ВенгрияЗавершен
Италия
0 - 0 0 0
ТурцияЗавершен

Агент Барбоза: Тюкавин может играть в любом топовом европейском чемпионате

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Футбольный агент Пауло Барбоза высказался о перспективах нападающего "Динамо" Константина Тюкавина.
Фото: ФК "Динамо"
"Тюкавин может играть в любом топовом европейском чемпионате. Это хороший, молодой и перспективный игрок. На мой взгляд, это могла бы быть Испания, Италия, Франция. Эти чемпионаты могли бы ему подойти", - цитирует Барбозу "Матч ТВ".

В завершившемся сезоне Константин Тюкавин провёл 38 матчей за московское "Динамо" и отметился семнадцатью забитыми мячами и десятью результативными передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 21-летнего игрока в 16 миллионов евро, в зимнее трансферное окно форвард продлил контракт с клубом до конца сезона-2027/2028.

По итогам сезона-2023/2024 команда Марцела Лички заняла третье место в турнирной таблице российского чемпионата, набрав 56 очков в 30-ти встречах. В заключительном туре РПЛ бело-голубые уступили на выезде "Краснодару" со счётом 0:1.

Динамо Константин Тюкавин Пауло Витор Барбоза
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится