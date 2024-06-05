– Где бы я хотел видеть Дзюбу? Это решать ему. Конечно, он еще способен поиграть в РПЛ
Напомним, ранее стало известно о том, что Артем Дзюба покинул московский “Локомотив” в статусе свободного агента. В минувшем сезоне российский форвард в общей сложности принял участие в 21 матче Российской Премьер-Лиги. 35-летний игрок записал на свой счет четыре гола и три результативные передачи.
Источник: “СЭ”
Черчесов: Дзюба еще способен поиграть в РПЛ
Главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов высказался о будущем нападающего Артема Дзюбы.
Фото: "Матч ТВ"