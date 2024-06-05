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Черчесов: Дзюба еще способен поиграть в РПЛ

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Главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов высказался о будущем нападающего Артема Дзюбы.
Фото: "Матч ТВ"
– Где бы я хотел видеть Дзюбу? Это решать ему. Конечно, он еще способен поиграть в РПЛ

Напомним, ранее стало известно о том, что Артем Дзюба покинул московский “Локомотив” в статусе свободного агента. В минувшем сезоне российский форвард в общей сложности принял участие в 21 матче Российской Премьер-Лиги. 35-летний игрок записал на свой счет четыре гола и три результативные передачи.

Источник: “СЭ”

Станислав Черчесов Артем Дзюба
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