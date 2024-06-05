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Медведев – о Латышонке в “Зените”: это очень талантливый вратарь, но про трансферы говорить не будем

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Председатель правления “Зенита” Александр Медведев назвал талантливым голкипера “Балтики” Евгения Латышонка.
Фото: ФК "Балтика"
— Латышонок опять проявил себя. Сделал несколько спасений в Суперфинале Кубка России. Очень талантливый вратарь. Но про трансферы говорить не будем

Ранее в СМИ появлялась информация о том, что петербургский “Зенит” в летнее трансферное окно хочет подписать голкипера калининградской “Балтики” Евгения Латышонка.

Напомним, Латышонок имеет действующее трудовое соглашение с “Балтикой” до июня 2025 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость российского голкипера в полтора миллиона евро.

Источник: “СЭ”

Александр Медведев Евгений Латышонок Балтика Зенит
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