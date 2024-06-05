– Это был худший из шести чемпионских сезонов “Зенита” по качеству игры. Но, объективности ради, голы давались “Зениту” тяжело. Я связываю это с тем, что ушли Малком и Кузяев.
Напомним, по итогам прошлого сезона петербургский “Зенит” оформил требл. Сине-бело-голубые сумели завоевать Кубок и Суперкубок России, а также стали обладателями золотых медалей чемпионата страны. Отметим, что подопечные Сергея Семака завоевали титул РПЛ уже в шестой раз подряд.
Источник: “РБ Спорт”
Радимов: это был худший из шести чемпионских сезонов “Зенита” по качеству игры
Бывший полузащитник “Зенита” Владислав Радимов высказался об игре сине-бело-голубых в минувшем сезоне.
Фото: ФК "Зенит"