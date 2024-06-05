– Мы догнали “Спартак” по победам подряд в российском чемпионате, теперь будем обгонять. Когда говорят, что команда устает от побед… Устают от поражений, а от побед не устанешь никогда.
Напомним, в минувшем сезоне чемпионата России по футболу петербургский “Зенит” набрал 57 очков. Подопечные Сергея Семака заняли первое место в турнирной таблице. Таким образом, сине-бело-голубые завоевали шестой чемпионский титул подряд. Благодаря этому “Зенит” повторил рекорд московского “Спартака”, который выигрывал турнир с 1996 по 2001 год.
Источник: “СЭ”
Александр Медведев: мы догнали “Спартак” по победам подряд, теперь будем обгонять
Председатель правления “Зенита” Александр Медведев высказался об успехах сине-бело-голубых в минувшем сезоне.
Фото: ФК "Зенит"