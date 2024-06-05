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Иван Сергеев: у “Зенита” тяжелый был сезон, многое не получалось

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Нападающий “Зенита” Иван Сергеев высказался о результатах своей команды в минувшем сезоне.
Фото: "Чемпионат"
– У “Зенита” тяжелый был сезон. Многое не получалось, где-то потеряли очки, поражения. К следующему сезону сделаем выводы.

Напомним, по итогам минувшего сезона в России петербургский “Зенит” оформил требл. Сине-бело-голубые заняли первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, а также завоевали Кубок и Суперкубок России.

Источник: “Чемпионат”

Зенит Иван Сергеев
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