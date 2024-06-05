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"Будет реальный вариант из "Спартака" - будем разговаривать". Агент Помазуна - о карьерных планах голкипера ЦСКА

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Агент выступавшего в аренде за "Урал" голкипера ЦСКА Ильи Помазуна Алексей Сафонов ответил на вопросы о дальнейших планах игрока.
Фото: ФК "Урал"
- Буду ли предлагать Помазуна в "Динамо", которое как раз ищет вратаря? Летом посмотрим. У него есть предложения в России, мы скоро определимся с будущим. Его сага в Екатеринбурге закончилась. Рассмотрю ли вариант интереса из "Спартака", который называл слухом? Если будет реальный вариант, будем разговаривать, - передаёт слова Сафонова Metaratings.ru.

27-летний голкипер Илья Помазун, трансфер которого принадлежит ЦСКА, в четырёх последних сезонах выступал на правах аренды за екатеринбургский "Урал". По итогам сезона-2023/2024 "шмели" уступили в стыковых матчах тольяттинскому "Акрону" (0:2, 2:1) и вылетели в Первую лигу.

Ранее появлялась неподтверждённая информация о трансферном интересе к Помазуну со стороны московского "Спартака".

ЦСКА Урал Динамо Спартак Илья Помазун Российские трансферы
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