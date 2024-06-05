- Марко Николич останется в ЦСКА до зимы? Подпишут такой контракт, как в "Спартаке", и будет ситуация, как с Абаскалем. Когда его не могли долго уволить, потому что, видимо, была серьёзная неустойка. Здесь будет то же самое, - приводит слова Овчинникова Metaratings.ru.
4 июня официальный телеграм-канал московского ЦСКА объявил о достижении принципиальной договорённости о сотрудничестве с сербским тренером Марко Николичем, который в период с мая 2020 года по сентябрь 2021 года возглавлял столичный "Локомотив". Николич сменит в ЦСКА Владимира Федотова, об увольнении которого было официально объявлено днём ранее.
15 апреля 2024 года "Спартак" объявил об увольнении 35-летнего испанского главного тренера Гильермо Абаскаля, который проработал на этом посту с июня 2022 года.
Овчинников: ЦСКА подпишет с Николичем контракт, и будет ситуация, как у "Спартака" с Абаскалем
Экс-главный тренер нижегородского "Локомотива" Валерий Овчинников высказался о перспективах в ЦСКА нового наставника команды Марко Николича.
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