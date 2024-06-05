- Хочется уже вернуться и окунуться в работу. Месяц отдохнул и восстановился. Пока конкретики от клубов нет - всё вокруг да около. Но ничего страшного - предложения будут. Есть интерес из РПЛ, есть из ближнего зарубежья. Но я абы куда не пойду. Если будет предложение из Первой лиги, то должны быть задачи, подкреплённые бюджетом. Такое рассмотрим, - передаёт слова Юрана "Чемпионат".
54-летний российский тренер Сергей Юран 28 апреля был уволен с должности наставника команды "Пари Нижний Новгород" на фоне серии из шести поражений подряд в Российской премьер-лиге с суммарным счётом 8:21.
Сменивший Юрана в должности главного тренера сербский специалист Саша Илич набрал с волжанами 2 очка в 4 оставшихся турах РПЛ, что позволило занять 13 место в турнирной таблице и выйти в стыковые матчи, где "Пари НН" переиграл "Арсенал" из Тулы (1:2 дома, 2:0 на выезде).
Юран: есть интерес из РПЛ, есть из ближнего зарубежья. Но я абы куда не пойду
Экс-главный тренер "Пари НН" Сергей Юран рассказал о своих дальнейших планах.
Фото: ФК "Пари НН"