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"РБ Спорт": "Ростов" подписал вратаря сборной Таджикистана за 230 тысяч евро

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По данным СМИ, "Ростов" заключил контракт с таджикским вратарём "Истиклола" Рустамом Ятимовым.
Фото: Getty Images
25-летний голкипер сборной Таджикистана и душанбинского "Истиклола" Рустам Ятимов стал игроком "Ростова", сообщают СМИ.

По данным СМИ, жёлто-синие заключили с вратарём контракт со сроком действия 5 лет - до конца июня 2029 года. Сообщается, что сумма трансферной компенсации за переход Ятимова составит 230 тысяч евро.

В текущем сезоне-2024 на счету Ятимова 14 матчей за клуб во всех турнирах и 14 пропущенных мячей, в 4 играх вратарь остался "сухим". За сборную Таджикистана голкипер сыграл 42 матча (16 "всухую", 42 пропущенных гола).

Источник: "РБ Спорт"

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