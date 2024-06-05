"Спартак" не увольнял Абаскаля, потому что там была сложная система отступных, мне кажется. Их давила жаба. Не хотели платить ему отступные, ждали, что тренер сам напишет заявление об уходе. Но он же не совсем дурак испанский, хоть и Абаскаль", - сказал Овчинников.
Руководство московского клуба 14 апреля досрочно расторгнуло контракт с Гильермо Абаскалем после ряда неудачных игр. В последнем матче под руководством испанца "красно-белые" проиграли аутсайдеру чемпионата "Сочи" (1:0). После этой игры испанский специалист был уволен, а вместо него руководить командой назначили члена тренерского штаба Владимира Слишковича. Игроки "Спартака" отмечали, что босниец смог разгрузить атмосферу в команде, спартаковцы под его началом ни разу не проиграли в рамках РПЛ. Единственное поражение случилось в Кубке России, "красно-белые" остановились в шаге от суперфинала, проиграв калининградской "Балтике" (1:0).
Со следующего сезона новым главным тренером станет сербский специалист Деян Станкович. Ожидалось, что Владимир Слишкович продолжит работу в тренерском штабе, но тренер решил покинуть московский клуб.
Источник: "РБ Спорт"
Овчинников: мне кажется, "Спартак" не увольнял Абаскаля из-за системы отступных. Их давила жаба
Российский тренер Валерий Овчинников предположил, почему руководство "Спартака" не увольняло Гильермо Абаскаля.
Фото: ФК "Спартак"