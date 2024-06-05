"Что касается большого количества иностранных специалистов в РПЛ, если это хороший тренер, то отношусь к этому положительно. Но если такие специалисты, как Абаскаль, Слишкович и Илич, то ничего нового мы от них не получаем. Я не вижу, чтобы футболисты и российский футбол получали что-то новое и интересное при таких тренерах", - сказал Гранат.
Напомним, Гильермо Абаскаль был уволен по среди сезона из-за ряда неудовлетворительных игр. В последнем матче перед отставкой испанец проиграл аутсайдеру чемпионата клубу "Сочи" (1:0). На его место назначили члена тренерского штаба Владимира Слишковича, при нем "красно-белые" ни разу не проигрывали в рамках Российской Премьер-Лиги, заняв в чемпионате пятое место с 50 набранными очками. Единственное поражение случилось в Кубке России, в шаге от финала спартаковцы потерпели поражение от калининградской "Балтики" (1:0).
Сербский тренер Саша Илич получил место главного тренера "Пари НН", заменив российского специалиста Сергея Юрана. Серб не смог избавить клуб от необходимости участвовать в переходных матчах. В стыках нижегородцы обыграли тульский "Арсенал" и сохранили место в РПЛ.
Источник: "Чемпионат"
Гранат: не вижу, чтобы российский футбол получал что-то новое и интересное при Абаскале, Слишковиче или Иличе
Бывший игрок "Динамо" и сборной России Владимир Гранат поделился мнением о некоторых иностранных тренеров в Российской Премьер-Лиге.
Фото: ФК "Спартак"