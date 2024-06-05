"Во-первых, есть ощущение, что в "Спартаке" наконец-то додумались мыслить по-футбольному. Многим мои слова не нравятся, но для того мы и играли много лет в футбол, чтобы высказывать свое мнение. Мы заслуживаем, чтобы наше мнение слушали. Два года я говорил, что нельзя брать в "Спартак" человека по объявлению. И спустя два года до них дошло…", - высказался Мостовой.
Экс-спартаковцы с радостью встретил новость о назначении Деян Станкович главным тренером, поскольку признает его достижения как футболиста. Будучи игроком, серб заработал себе мировую известность в Италии, выступая за "Интер". В составе миланского клуба Станкович стал пятикратным чемпионом Италии и завоевал кубок Лиги чемпионов. В 2019 году включил полузащитника в свой зал славы.
Тренерскую карьеру Станкович начал в Италии, работал в структуре клубов "Интера" и "Удинезе". Дебют на тренерском мостике случился в родной "Црвене Звезде", с которой в первый же сезон он занял первое место в чемпионате. В 2022 году Станкович возглавил в итальянском чемпионате находящуюся в плохой форме "Сампдорию", после восьми игр команда сомгла заработать всего два очка и находилась на последнем месте. Станкович не смог помочь клубу избежать вылета. После этого сербский специалист тренировал венгерский "Ференцварош", подменив там российского тренера Станислава Черчесова. В Венгрии он также завоевал золотые медали.
Источник: "РБ Спорт"
Мостовой - о Станковиче в "Спартаке": есть ощущение, что в клубе наконец-то додумались мыслить по-футбольному
Бывший игрок "Спартака" и сборной России Александр Мостовой обрадовался решению руководства "красно-белых" назначить главным тренером Деяна Станковича.
Фото: Global look press