"Фактически у него контракт уже закончился, и он вправе идти куда угодно. Просто у нас есть разные варианты, в том числе мы можем найти какое-то совместное решение", - цитирует слова спортивного директора "Матч ТВ".
Напомним, что Никита Медведев, на то время выступавший в составе "Ростова", является обладателем рекордной сухой серии чемпионатов России, которая длилась с 30 ноября 2016 года по 6 мая 2017 года на протяжении 1034 минут. Также помог установить клубу рекорд России по количеству сухих матчей подряд.
Стоимость российского вратаря интернет-портал Transfermarkt оценивает суммой в 500 тысяч евро.
Спортивный директор "Ростова" высказался по поводу контракта Никиты Медведева
Спортивный директор "Ростова" Алексей Рыскин высказался по поводу возможности продления контракта с вратарём Никитой Медведевым.
Фото: ФК "Ростов"