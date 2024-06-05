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Спортивный директор "Ростова" высказался по поводу контракта Никиты Медведева

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Спортивный директор "Ростова" Алексей Рыскин высказался по поводу возможности продления контракта с вратарём Никитой Медведевым.
Фото: ФК "Ростов"
"Фактически у него контракт уже закончился, и он вправе идти куда угодно. Просто у нас есть разные варианты, в том числе мы можем найти какое-то совместное решение", - цитирует слова спортивного директора "Матч ТВ".

Напомним, что Никита Медведев, на то время выступавший в составе "Ростова", является обладателем рекордной сухой серии чемпионатов России, которая длилась с 30 ноября 2016 года по 6 мая 2017 года на протяжении 1034 минут. Также помог установить клубу рекорд России по количеству сухих матчей подряд.

Стоимость российского вратаря интернет-портал Transfermarkt оценивает суммой в 500 тысяч евро.

Никита Медведев Ростов Трансферы
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