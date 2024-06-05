"Мы надеемся перевезти его в Европу", - цитирует Пасторелло "СЭ".
В завершившемся сезоне Даниил Фомин провёл 34 матча за московское "Динамо" во всех турнирах и отметился тремя забитыми мячами и семью результативными передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 27-летнего игрока в восемь миллионов евро, контракт полузащитника с клубом рассчитан до лета 2025 года.
Агент Фомина сообщил, что собирается отправить полузащитника "Динамо" в Европу
Футбольный агент Федерико Пасторелло, представляющий интересы полузащитника "Динамо" Даниила Фомина, высказался о будущем своего клиента.
Фото: ФК "Динамо"