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Агент Фомина сообщил, что собирается отправить полузащитника "Динамо" в Европу

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Футбольный агент Федерико Пасторелло, представляющий интересы полузащитника "Динамо" Даниила Фомина, высказался о будущем своего клиента.
Фото: ФК "Динамо"
"Мы надеемся перевезти его в Европу", - цитирует Пасторелло "СЭ".

В завершившемся сезоне Даниил Фомин провёл 34 матча за московское "Динамо" во всех турнирах и отметился тремя забитыми мячами и семью результативными передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 27-летнего игрока в восемь миллионов евро, контракт полузащитника с клубом рассчитан до лета 2025 года.

Динамо Даниил Фомин
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