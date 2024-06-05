"В Европе смотрят не на место команды, а на игру. Помазун в "Урале" много мячей отбивал. Думаю, что в Европе он многим интересен будет", - цитирует слова агента Metaratings.
Илья Помазун выступал на правах аренды за екатерингбургский "Урал". В этом сезоне российский вратарь провёл в составе "шмелей" 34 игры, в которых пропустил 50 мячей.
Напомним, что "Урал" по итогам чемпионата России-23/24 занял 14 место, набрав 30 очков, и попал в стыковые матчи на тольяттинский "Акрон", которому уступил в двухматчевом противостоянии с общим счётом 2:3 (2:1,0:2). Команда из Екатеринбурга впервые за 11 лет покинула высшую российскую лигу.
Агент Помазуна: думаю, что в Европе Илья будет интересен многим
Агент Алексей Сафонов, который представляет интересы российского вратаря Ильи Помазуна, считает, что его клиент может быть интересен многим командам из Европы.
Фото: ФК "Урал"