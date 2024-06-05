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Полузащитник "Спартака" Зобнин - об увольнении Абаскаля: расстроился очень сильно

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Полузащитник московского "Спартака" Роман Зобнин рассказал о своих эмоциях после увольнения испанского тренера Гильермо Абаскаля из клуба.
Фото: ФК "Спартак"
"Честно, расстроился очень сильно. Человек хороший. Мы с ним всегда общались. Всегда позитив, никакого негатива за два года от него не слышал", - цитирует слова российского полузащитника "Матч ТВ".

Напомним, что испанский специалист был уволен 14 апреля 2024 года после матча с "Сочи". Москвичи уступили сочинцам со счётом 0:1. Единственным голом отметился марокканский защитник Аттият-Алла. По итогам сезона-2023/2024 красно-белые заняли пятое место в турнирной таблице российского чемпионата.

Позже появились слухи о том, что Гильермо Абаскаля назначат главным тренером испанской "Гранады", а его задачей будет вывести команду в Ла Лигу в следующем сезоне.

Роман Зобнин Гильермо Абаскаль Спартак Чемпионат России ПЛ
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