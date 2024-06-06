"Вообще-то, за такие результаты увольняют. Как можно допускать такие ошибки, какие совершило "Динамо"? У них был лучший расклад, чтобы стать чемпионом, но вместо этого "Динамо" проиграло "Краснодару". Давайте тогда Личку сделаем лучшим тренером Европы, а Семака - хотя бы в тройку в России введём! Вы даже не представляете, насколько тяжело держать команду на самом высоком эмоциональном, тактическом, функциональном, психологическом уровне годами. Это настоящее искусство тренера. И Семак его в полной мере проявил", - заявил Газзаев.
Лучшим тренером РПЛ по итогам сезона был признан наставник московского "Динамо" Марцел Личка. В тройку также вошли Валерий Карпин из "Ростова" и экс-наставник "Краснодара" Владимир Ивич, уволенный в начале весенней части сезона. В итоговой таблице РПЛ "Динамо" заняло 3-е место с 56-ю очками. Столько же - у "Краснодара" со 2-й строчки. Чемпион "Зенит" набрал 57 очков.
Московское "Динамо" возглавляло чемпионскую гонку за тур до конца сезона. В заключительном 30-м туре подопечным Марцела Лички было бы достаточно сыграть вничью на выезде с "Краснодаром". "Быки" одержали минимальную победу (1:0). В параллельном матче "Зенит" переиграл "Ростов" с победным голом на 86-й минуте (2:1) и завоевал "золото".
Подопечные Сергея Семака защитили чемпионский титул. Санкт-петербургский клуб является чемпионом России шести последних сезонов.
Источник: "Чемпионат"
Газзаев - о признании Марцела Лички из "Динамо" лучшим тренером сезона: вообще-то, за такие результаты увольняют
Экс-наставник ЦСКА Валерий Газзаев не согласился с тем, что главный тренер "Динамо" Марцел Личка был признан лучшим в РПЛ по итогам сезона.
Фото: "Чемпионат"