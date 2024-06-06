"Конечно, проблема изоляции российского футбола сегодня очень остро стоит. Без международных матчей нам не с кем себя сравнить. Но нам уже сегодня нужно готовиться к возвращению. Российский футбольный союз должен приложить все усилия, чтобы хотя бы сборную допустили до отборочных игр. Тогда появится и сильный стимул у футболистов - попасть в национальную команду, играть на чемпионатах мира, Европы", - заявил Газзаев.
7-го июня сборная России под руководством Валерия Карпина проведет товарищеский матч против сборной Белоруссии. Эта игра станет второй для национальной команды в календарном году. Ранее сборная России переиграла на своем поле в Москве сборную Сербии (4:0).
Последним официальным матчем сборной России по-прежнему остается игра отбора к Чемпионату Мира-2022 в Катаре против сборной Хорватии. Игра проходила 14-го ноября 2021-го года и завершилась минимальной победой хозяев. В стыковых матчах за право сыграть на Чемпионате Мира сборная России должна была встретиться с Польшей, однако поляки отказались играть против сборной России, за чем проследовал бан национальной команды во всех международных турнирах.
Источник: "Чемпионат"
Газзаев: РФС должен приложить все усилия, чтобы сборную России допустили до отборочных игр
Экс-наставник ЦСКА Валерий Газзаев поделился мнением об изоляции российского футбола.
Фото: РИА Новости