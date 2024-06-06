"Это развитие, конкуренция - двигатель прогресса. Если они выиграют на сегодняшний день конкуренцию у наших ребят, если они на сегодняшний день лучшие, значит они играют. Нет молодых питерских ребят? Надо же их подготовить. Надеемся, что они будут играть на том же уровне по мастерству, по игровому мышлению. Вы же понимаете, тренер всегда выведет лучшего игрока, если они будут так играть, они будут в составе", - цитирует Ротенберга "СЭ".
Санкт-петербургский "Зенит" завоевал золотые медали чемпионата России в сезоне 2023/24. В заключительном туре "сине-бело-голубые" одержали волевую победу над "Ростовом" (2:1), что позволило подопечным Сергея Семака опередить в итоговой турнирной таблице "Краснодар" и "Динамо" на 1 очко.
Победный гол в матче с "Ростовом" записал на свой счет бразилец Артур. Всего в основном составе "Зенита" на решающий матч сезона вышли трое россиян: вратарь Денис Адамов, защитник Вячеслав Караваев и нападающий Иван Сергеев.
В топ-10 среди игроков "Зенита" по количеству проведенных на поле минут в РПЛ и Кубке России трое россиян. Караваев (8-е место) провел суммарно 2265 минут, на счету голкипера Михаила Кержакова (9-е место) 2070 минут. Иван Сергеев (10-е место) провел на поле в составе "Зенита" 1968 минут.
Роман Ротенберг - о легионерах в "Зените": это развитие, конкуренция - двигатель прогресса
Главный тренер хоккейного СКА Роман Ротенберг высказался о большом количестве легионеров в составе чемпиона РПЛ "Зенита".
Фото: "СЭ"