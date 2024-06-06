"Гегемония "Зенита" продолжается. Было время "Спартака", потом ЦСКА, а сейчас – "Зенита". Конкуренция "Зениту" должна быть, прежде всего, со стороны "Спартака", ЦСКА, "Локомотива" и "Динамо" и "Краснодара". И уже этот сезон был тяжелейшим для Питера. Против них все играли на пределе возможностей", - заявил Газзаев.
В двух заключительных турах сезона санкт-петербургский "Зенит" одержал две победы над "Ахматом" (5:1) и "Ростовом" (2:1), что позволило "сине-бело-голубым" набрать 57 очков по итогам сезона и завоевать золотые медали РПЛ. "Краснодар" и "Динамо" с 56-ю очками заняли, соответственно, 2-е и 3-е места в итоговой таблице.
Московские "Локомотив", "Спартак" и ЦСКА заняли 4-6 места. Две из трех перечисленных команд начнут новый сезон с новыми главными тренерами. "Армейцев" будет возглавлять экс-наставник "Локомотива" Марко Николич, а бывший главный тренер итальянской "Сампдории" Деян Станкович станет новым главным тренером "Спартака".
Газзаев: гегемония "Зенита" продолжается. Раньше было время "Спартака", потом ЦСКА
Фото: официальный сайт "Зенита"