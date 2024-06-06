"С Миранчуком контракт еще не закончился, он действует до конца июня. И я бы, выражаясь железнодорожным языком, не хотел бы бежать впереди паровоза. Вполне допускаю, что Антон останется в команде", - цитирует Нагорных "Матч ТВ".
Полузащитник "Локомотива" Антон Миранчук в минувшем сезоне принял участие в 38-ми матчах в чемпионате и Кубке России. На счету футболиста 8 забитых мячей и 7 результативных передач. Контракт Миранчука с "Локомотивом" подходит к концу 30-го июня 2024-го года. Ранее сообщалось, что руководство клуба предложило Миранчуку новый контракт с понижением зарплаты, однако игрок отклонил предложение.
Если Антон Миранчук не продлит соглашение с "Локомотивом", он станет свободным агентом и сможет вести переговоры с любыми клубами о бесплатном трансфере. Зимой Миранчука связывали с возможным переходом в чемпионат Турции. В последнее время в числе главных претендентов на игрока называются греческий ПАОК и санкт-петербургский "Зенит".
Нагорных - о вероятности продления контракта Миранчука с "Локомотивом": не хотел бы бежать впереди паровоза
Председатель совета директоров "Локомотива" Юрий Нагорных рассказал о том, какие шансы у "железнодорожников" на продление контракта с полузащитником Антоном Миранчуком.
Фото: "Матч ТВ"