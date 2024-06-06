"Клуб не рассматривал приглашение Георгия, вопрос не в экономике. Для нас просто не является приоритетом его переход. Вадим Шпинев выходил в том числе и на меня, они готовы были пойти на существенное понижение зарплаты по сравнению с тем, что он получал в "Спартаке". Но на сегодняшний день у нас укомплектована линия защиты, и мы не видим Георгия в клубе", - заявил Нагорных.
Капитан "Спартака" Георгий Джикия покинул московский клуб после завершения сезона 2023/24 на правах свободного агента. Контракт защитника с "красно-белыми" подошел к концу 31-го мая 2024-го года. Матч 29-го тура Премьер-лиги против "Рубина" стал для капитана команды последним в футболке "Спартака".
Ранее сообщалось, что услуги Джикии были предложены сразу нескольким московским клубам. В числе главных претендентов на игрока назывался "Локомотив". Кроме того, интерес к Джикии приписывают "Ростову".
Источник: "Матч ТВ"
Нагорных: "Локомотив" не рассматривал приглашение Джикии, у нас укомплектована линия защиты
Председатель правления "Локомотива" Юрий Нагорных рассказал о переговорах с представителями экс-защитника "Спартака" Георгия Джикии о переходе в стан "железнодорожников".
Фото: РИА Новости