"К Андресу есть интерес, в том числе от клубов Первой лиги. У него заканчивается контракт с "Акроном", скорее всего, он не останется здесь. Мы подумаем над тем, что будет дальше. РПЛ не рассматриваем", - поделился Ямин.
Андрес Понсе перебрался в "Акрон" в январе 2023-го года из датского "Вайле" на правах свободного агента. Ранее венесуэльский форвард выступал в России за "Ахмат", "Ротор" и "Анжи". В минувшем сезоне на счету Понсе 38 матчей и 8+2 по системе гол+пас во всех турнирах в составе "Акрона", в том числе гол в ворота "Урала" (1:2) в ответном матче плей-офф за право выхода в РПЛ.
Источник: "РБ Спорт"
Агент: скорее всего, Понсе покинет "Акрон". РПЛ не рассматриваем
Футбольный агент Даниэль Ямин, представляющий интересы нападающего "Акрона" Андреса Понсе, заявил, что его клиент может сменить команду.
Фото: официальный сайт "Акрона"