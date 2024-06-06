"Безусловно, такой переход, с одной стороны, повлияет на имидж российского футбола. Но с другой стороны, для меня важно, чтобы наши сильные игроки играли в российских турнирах", - заявил Дюков.
Голкипер "Краснодара" Матвей Сафонов может продолжить карьеру в "Пари Сен-Жермен". Сообщается, что стороны согласовали трансфер за 20 миллионов евро с учетом бонусов, а самому игроку был предложен контракт до лета 2029-го года. По данным СМИ, руководство "ПСЖ" видит в Сафонове дублера для итальянского вратаря Джанлуиджи Доннаруммы.
В минувшем розыгрыше РПЛ "Краснодар" занял 2-е место, а Матвей Сафонов принял участие во всех матчах своей команды в чемпионате. Всего на счету Сафонова 27 пропущенных мячей в 30-ти турах.
Источник: Sport 24
Дюков: безусловно, трансфер Сафонова в "ПСЖ" повлияет на имидж российского футбола
Глава РФС Александр Дюков высказался о предстоящем переходе вратаря сборной России Матвея Сафонова из "Краснодара" в "ПСЖ".
Фото: официальный сайт "Краснодара"