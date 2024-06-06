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Агент Сантоса: Дуглас намерен остаться в "Зените"

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Футбольный агент Тьяго Фрейтас, представляющий интересы защитника "Зенита" Дугласа Сантоса, рассказал о карьерных планах своего клиента.
Фото: официальный сайт "Зенита"
"Дуглас намерен остаться в "Зените". Никаких планов уходить куда-то нет", - приводит слова Фрейтаса Sport 24.

Бразильский защитник Дуглас Сантос выступает в составе "Зенита" с лета 2019-го года. Пять лет назад за трансфер левого латераля "сине-бело-голубые" заплатили "Гамбургу" 14 миллионов евро.

В текущем сезоне Дуглас Сантос принял участие в 36-ти матчах в составе "Зенита" в чемпионате, Кубке и Суперкубке страны. На счету 30-летнего бразильца 3+3 по системе гол+пас в РПЛ. Его контракт с "Зенитом" рассчитан до лета 2026-го года.

Зенит Дуглас Сантос
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