"Есть обсуждение с венгерской федерацией потенциального матча мужских команд. В этом году вряд ли такая игра состоится, нет окна. В следующем году это возможно", - цитирует Дюкова "ТАСС".
Завтра, 7-го июня, сборная России проведёт товарищеский матч с Белоруссией на олимпийском стадионе "Динамо" в Минске - стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени. В 2024 году национальная команда России провела товарищеский матч с Сербией на стадионе московского "Динамо" и одержала разгромную победу со счётом 4:0. Матч со сборной Парагвая, который должен был состояться 25-го марта, был отменён из-за терракта, произошедшего в "Крокус Сити Холле".
Сборная России может провести товарищеский матч с Венгрией в следующем году
Глава РФС Александр Дюков рассказал, что на данный момент ведутся переговоры со сборной Венгрии насчёт товарищеского матча в 2025 году.
Фото: РФС