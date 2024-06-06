"Что касается Антона Миранчука, то мы прорабатываем варианты, которые больше не связаны с этим клубом ("Локомотивом", - прим.). Потому что для болельщиков и всех грядут тяжелые и сложные времена, которые пройдут, как я считаю, в конце осени-зимой. Они будут связаны с переменами в руководстве и тренерском штабе", - цитирует Шпинёва "Матч ТВ".
В завершившемся сезоне Антон Миранчук провёл 38 матчей за московский "Локомотив" и отметился в них восьмью забитыми мячами и семью голевыми передачами. Рыночная стоимость игрока, согласно версии портала Transfermarkt, составляет шесть миллионов евро, контракт полузащитника с клубом истекает этим летом.
Ранее "железнодорожники" объявили об уходе из клуба на правах свободных агентов Рифата Жемалетдинова, Даниила Худякова и Станислава Магкеева. По итогам сезона-2023/2024 команда Михаила Галактионова заняла четвёртое место в турнирной таблице российского чемпионата, набрав 53 очка в 30-ти встречах. Чемпионом России в шестой раз кряду стал петербургский "Зенит", который набрал на четыре очка больше.
Агент Миранчука: мы прорабатываем варианты, которые не связаны с "Локомотивом" - для болельщиков грядут тяжёлые времена
Футбольный агент Вадим Шпинёв, представляющий интересы полузащитника Антона Миранчука, заявил, что его клиент вряд-ли останется в "Локомотиве".
Фото: ФК "Локомотив"