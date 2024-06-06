"У Богосаваца была опция продления контракта еще на один сезон. Мы ею воспользовались, поэтому его контракт действует до лета 2025 года. Но мы ведем переговоры с его представителями, хотим продлить контракт на долгий срок", - цитирует Газзаева "СЭ".
В сезоне-2023/2024 Мирослав Богосавац провёл за грозненский "Ахмат" 32 матча во всех турнирах и записал на свой счёт две результативные передачи. Рыночная стоимость 27-летнего игрока, согласно версии интернет-портала Transfermarkt, составляет 2,3 миллиона евро. Ранее сербский защитник выступал за "Чукарички", "Партизан" и "Телеоптик". На счету Богосаваца один матч за национальную команду Сербии.
По итогам прошедшего сезона грозненский "Ахмат" занял десятое место в турнирной таблице российского чемпионата, набрав 35 очков в 30-ти встречах.
Спортдир "Ахмата": мы ведем переговоры с представителями Богосаваца, хотим продлить контракт на долгий срок
Спортивный директор "Ахмата" Руслан Газзаев рассказал, что клуб хочет продлить контракт с защитником Мирославом Богосавацом.
Фото: ФК "Ахмат"