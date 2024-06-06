"Не считаю необходимым сокращение количества стыковых матчей. Наверное, то, что стоит обсуждать - возможное увеличение количества команд в РПЛ. Потому что 16 клубов на такую большую страну, наверное, маловато. Наверное, надо увеличивать количество клубов, которые играют в РПЛ до 18 команд", - цитирует Измайлова "СЭ".
По итогам сезона-2023/2024 "Сочи" занял последнее место в турнирной таблице российского чемпионата и напрямую вылетел в Первую лигу, калининградская "Балтика", занявшая предпоследнее место, также покинула Российскую премьер-лигу. По итогам стыковых матчей екатеринбургский "Урал" также вылетел из РПЛ, уступив в двухматчевом противостоянии "Акрону" (2:3 - общ.), а "Пари НН" удалось сохранить место в лиге - волжане одержали победу над тульским "Арсеналом" (3:2 - общ.).
В заключительном туре чемпионата России петербургский "Зенит" одержал домашнюю победу над "Ростовом" со счётом 2:1 и стал чемпионом России в шестой раз подряд.
Президент ФНЛ: стоит обсуждать возможное увеличение количества команд в РПЛ, 16 клубов на такую большую страну маловато
Президент ФНЛ Наиль Измайлов считает, что стоит увеличить количество команд, играющих в РПЛ.
Фото: "ТАСС"