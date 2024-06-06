По информации источника, московский "Локомотив" предложил нападающему "Оренбурга" Дмитрию Воробьёву контракт на три года. Стороны ещё не согласовали условия контракта.
В завершившемся сезоне Дмитрий Воробьёв провёл 31 матч за "Оренбург" во всех турнирах и отметился восьмью забитыми мячами и одной голевой передачей. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 26-летнего игрока в 1,5 миллионов евро, контракт нападающего с клубом рассчитан до конца следующего сезона.
По итогам сезона-2023/2024 московский "Локомотив" занял четвёртое место в турнирной таблице российского чемпионата, набрав в 30-ти встречах 53 очка, а "Оренбург" расположился на 12-й строчке с 31-м очком.
Источник: "Чемпионат".
"Чемпионат": "Локомотив" предложил нападающему "Оренбурга" Воробьёву контракт на три года
"Локомотив" предложил нападающему "Оренбурга" Дмитрию Воробьёву контракт на три года.
Фото: ФК "Оренбург"