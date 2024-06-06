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"Чемпионат": "Локомотив" предложил нападающему "Оренбурга" Воробьёву контракт на три года

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"Локомотив" предложил нападающему "Оренбурга" Дмитрию Воробьёву контракт на три года.
Фото: ФК "Оренбург"
По информации источника, московский "Локомотив" предложил нападающему "Оренбурга" Дмитрию Воробьёву контракт на три года. Стороны ещё не согласовали условия контракта.

В завершившемся сезоне Дмитрий Воробьёв провёл 31 матч за "Оренбург" во всех турнирах и отметился восьмью забитыми мячами и одной голевой передачей. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 26-летнего игрока в 1,5 миллионов евро, контракт нападающего с клубом рассчитан до конца следующего сезона.

По итогам сезона-2023/2024 московский "Локомотив" занял четвёртое место в турнирной таблице российского чемпионата, набрав в 30-ти встречах 53 очка, а "Оренбург" расположился на 12-й строчке с 31-м очком.

Источник: "Чемпионат".

Локомотив Оренбург Дмитрий Воробьев
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