"Соперничество с Тюкавиным? Он забил 17 голов в сезоне, а я 24 мяча. Но Константин отличный футболист, как и Кордоба, который тоже отметился большим количеством голов. Считаю ли я себя лучшим форвардом в лиге? Не знаю, я забил больше всех мячей, стал лучшим бомбардиром, остальное решать уже не мне", - сказал Кассьерра.
В рамках Российской Премьер-Лиги Матео забил 21 гол, став лучшим бомбардиром чемпионата. В предпоследнем 29-м туре колумбиец забил сразу пять мячей в ворота грозненского "Ахмата" (1:5), оформив первый пента-трик в современной истории РПЛ. Этот матч позволил Кассьерре оторваться от преследователей в гонке бомбардиров. Нападающий "Динамо" Константин Тюкавин забил 15 голов, столько же на свой счет записал форвард "Краснодара" Джон Кордоба.
Матео Кассьерра своими голами внес свой влкад в чемпионство "Зенита", петербуржцы в последнем 30-м туре обыграли "Ростов" и в итоге заняли первое место. Московское "Динамо" осталось с бронзовыми медалями, а "Краснодар" заполучил серебро.
Источник: Legalbet
Кассьерра: соперничество с Тюкавиным? Он забил 17 голов в сезоне, а я 24 мяча
Нападающий "Зенита" Матео Кассьерра высказался о соперничестве с форвардом московского "Динамо" Константином Тюкавиным.
Фото: ФК "Зенит"