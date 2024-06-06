"Мы находимся на высокой стадии договорённости с «Локомотивом» по трансферу Дмитрия Воробьёва", - сказал Еремякин.
В минувшем сезоне Воробьев принял участие в 24 матчах за оренбуржцев, забил восемь голов и сделал одну голевую передачу. В Кубке России 26-летний форвард не отметился ни забитыми мячами, ни результативными пасами. По информации портала Transfermarkt, стоимость игрока составляет 1,5 миллиона евро.
"Оренбург" занял 12-е место в Российской Премьер-Лиге, набрав 31 балл, команда смогла обеспечить себе место в высшем дивизионе в последнем 30-м туре.
Источник: "Спартак"
"Локомотив" близок к подписанию нападающего "Оренбурга" Дмитрия Воробьева
Президент "Оренбурга" Василий Еремякин заявил, что клуб близок к договоренности с "Локомотивом" по трансферу нападающего Дмитрия Воробьёва.
Фото: ФК "Оренбург"