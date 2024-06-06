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"Локомотив" близок к подписанию нападающего "Оренбурга" Дмитрия Воробьева

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Президент "Оренбурга" Василий Еремякин заявил, что клуб близок к договоренности с "Локомотивом" по трансферу нападающего Дмитрия Воробьёва.
Фото: ФК "Оренбург"
"Мы находимся на высокой стадии договорённости с «Локомотивом» по трансферу Дмитрия Воробьёва", - сказал Еремякин.

В минувшем сезоне Воробьев принял участие в 24 матчах за оренбуржцев, забил восемь голов и сделал одну голевую передачу. В Кубке России 26-летний форвард не отметился ни забитыми мячами, ни результативными пасами. По информации портала Transfermarkt, стоимость игрока составляет 1,5 миллиона евро.

"Оренбург" занял 12-е место в Российской Премьер-Лиге, набрав 31 балл, команда смогла обеспечить себе место в высшем дивизионе в последнем 30-м туре.

Источник: "Спартак"

Дмитрий Воробьев Оренбург Локомотив Василий Еремякин
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