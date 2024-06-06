"Галактионов - молодой тренер, который впишет свое имя в историю "Локомотива", если ему не будут мешать и подсиживать. Очень талантливый тренер, с харизмой и со своим видением футбола. Клуб сработал хорошо, что сохранил Галактионова", - сказал Орещук.
Сегодня, 6 июня, руководство "Локомотива" объявило о продлении контракта с главным тренером Михаилом Галактионовым еще на два года, до сезона 2025/26. Специалист возглавил "железнодорожников" по среди сезона 2022/23, тогда команда заняла восьмое место. В минувшем розыгрыше чемпионата России подопечные Михаила Галактионова набрали 53 балла, расположившись на четвертой строчке.
Экс-президент "Локомотива" Ольга Смородская, комментируя продление контракта с Галактионовым, заявила, что клуб должен был искать другого тренера.
Источник: "РБ Спорт"
Орещук: Галактионов впишет свое имя в историю "Локомотива", если ему не будут мешать и подсиживать
Бывший спортивный директор "Динамо" Роман Орещук прокомментировал решение руководства "Локомотива" продлить контракт с тренером Михаилом Галактионовым.
Фото: ФК "Локомотив"